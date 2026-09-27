VIDEO - Rivedi il gol da record di Modric in Cechia-Croazia

VIDEO - Rivedi il gol da record di Modric in Cechia-CroaziaMilanNews.it
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Oggi alle 00:48News
di Manuel Del Vecchio
Il video del gol di Luka Modric contro la Cechia: a 41 anni è diventato il marcatore più anziano della storia della Croazia

In Italia qualcuno può pensare, sbagliando, che sia un problema. In nazionale segna anche a 41 anni, diventando il marcatore più anziano della storia della Croazia.

Luka Modric non finisce mai di stupire e continua a performare ad alti livelli risultando ancora decisivo. Contro la Cechia ha aperto le danze con un gol di destro dal limite che si è insaccato alla destra del portiere: rivedilo nel video in calce alla news!