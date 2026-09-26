Mbappè, l’esito degli esami da Madrid: “Ipertensione della capsula posteriore del ginocchio”. Ecco i tempi di recupero

Il comunicato ufficiale del Real Madrid con il quale svela l’esito degli esami strumentali svolti da Mbappè dopo l’infortunio procuratosi contro la Turchia

Ieri sera, durante la partita Turchia-Francia, Kyliane Mbappè è stato protagonista prima in positivo poi in negativo. Al minuto 54 infatti l'attaccante del Real Madrid, tanto per cambiare, ha portato in vantaggio la sua nazionale segando il gol dell'1-0, che resisterà fino a fine partita. Peccato che qualche minuto dopo, al minuto 59, la stella francese ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio.

Sono state ore di grande apprensione per la nazionale francese e soprattutto per il mondo dei Blancos, preoccupati per le condizioni del loro bomber. A distendere un pochino gli animi però ci ha pensato il comunicato del Real Madrid con il quale ha rivelato l'esito degli esami. "Dopo i test effettuati oggi al nostro giocatore Kylian Mbappé dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. In attesa di evoluzione". Il numero 9 del Madrid dovrebbe essere out per 10/12 giorni.