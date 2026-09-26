Borghi sicuro: “Camarda la riserva di Ramos, ma a gennaio il Milan comprerà un attaccante”

Stefano Borghi commenta la situazione centravanti del Milan, parlando di Ramos, Camarda e di un possibile nuovo acquisto a gennaio.

Stefano Borghi, noto giornalista, nella live settimanale sul suo canale YouTube, ha parlato di vari temi tra i quali quello di Gonçalo Ramos e della punta di riserva del Milan. Queste le sue parole.

"Se non c'è Ramos il Milan ha scelto di di avere Camarda come backup fino a gennaio. Sì, è vero, ha giocato poco, però è anche vero che c'è da mandare in forma Ramos e lo manda in forma facendolo giocare. Tutti i giocatori che avevano bisogno maggiormente di fare condizioni hanno avuto possibilmente un minutaggio maggiore in questo avvio. È logica, detto che Gonçalo Ramos poi è stato pagato 80 milioni ed è evidentemente un investimento importante. lo credo che il Milan comprerà un attaccante con qualsiasi formula a gennaio".