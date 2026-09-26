Infinito Modric, in gol in nazionale a 41 anni. È il marcatore più anziano della storia della Croazia

Luka Modric segna ancora in Nazional a 41 anni: sblocca il match di Nations League contro la Cechia

Infinito Luka Modric. Il centrocampista quarantunenne ha sbloccato la sfida di Nations League tra Croazia e Cechia con un destro dal limite che non ha lasciato scampo al portiere. Il rossonero ha ricevuto sulla trequarti, ha condotto deciso verso la porta, si è liberato di un difensore fintando il passaggio per un compagno e infine ha scaricato in porta un destro ad incrociare imparabile. Gol di Modric, la Croazia è in vantaggio e i compagni hanno festeggiato con grande gioia il campione 41enne: è diventato il marcatore più anziano della storia della nazionale croata.