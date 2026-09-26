MN - Iwelumo (ex Brighton): “Estupinian ha bisogno di fiducia, sa a che livello può arrivare ma ha bisogno di aiuto”

L’ex leggenda del Brighton è stato intervistato in esclusiva dal giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Intervistato in esclusiva dal giornalista Alessandro Schiavone, la leggenda scozzese del Brighton & Hove Albion Chris Iwelumo che in carriera ha vestito anche le maglie di Watford, Wolverhampton e Charlton ed è stato internazionale con la Scozia, ha parlato in esclusiva per MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue parole

Ai tempi, molti giocatori che avevano fatto fatica in Serie A, come Henry, Bergkamp e Vieira, sono poi diventati delle leggende in Inghilterra. Oggi la Premier è quello che era la Serie A allora. Quindi, normalmente, un giocatore che eccelle qui dovrebbe partire forte una volta arrivato in Italia… ma non è sempre così. Estupinan dovrebbe spaccare in Serie A, con i ritmi e l’intensità più bassi!

“La fiducia, senza quella... Se un giocatore ha fiducia, sa di avere il sostegno e l’appoggio degli altri, allora riesci a tirare fuori il meglio da lui. Se sente di non essere voluto, non è mai una buona positiva!”

Ma comunque vada, e qualunque cosa succeda, non verrà mai dimenticato dopo aver segnato il gol della vittoria in un derby di Milano come Ronaldinho. È immortale e il suo nome verrà sempre fuori almeno due volte a stagione.

“Ma sei bravo solo quanto la tua ultima partita e lui deve tornare a quel livello. Sa a che livello può arrivare, ma ha bisogno del massimo aiuto possibile da parte dell’allenatore e dello staff del Milan per mostrare ciò che è in grado di fare. L’80% è gestione degli uomini!”