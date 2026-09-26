Pellegatti: "Ho detto che prima o poi van Dijk arriverà: non era un nome tirato in aria tanto per dire"

Il commento di Carlo Pellegatti sull'eventualità che Virgil van Dijk possa arrivare al Milan in futuro

Nel corso dell'estate c'è stato un periodo in cui il difensore olandese Virgil van Dijk è stato accostato al Milan. Alla fine il capitano del Liverpool ha deciso di rimanere in Premier League senza che le voci venissero confermate. Il giornalista Carlo Pellegatti che aveva riportato le indiscrezioni, ancora oggi conferma le sue indiscrezioni nel video su YouTube pubblicato questa mattina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

MILAN, VAN DIJK PRIMA O POI ARRIVERÀ

Il commento di Carlo Pellegatti sui retroscena relativi a Viril van Dijk:"Ogni tanto mi prendono in giro per van Dijk e accetto la presa in giro. Però mi avevano preso in giro anche nel gennaio prima che arrivasse Zlatan Ibrahimović (ed è arrivato un anno dopo). Io continuo a dire che la frase di Gerry Cardinale è stata: 'O lo prenderemo adesso pagandolo, o lo prenderemo il prossimo anno gratis'. Io ho detto che van Dijk prima o poi arriverà. Vediamo se Gerry Cardinale cambierà idea o meno, ma vi assicuro che non era un nome tirato per aria tanto per dire".