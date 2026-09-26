Quando Cassano diceva: "Non ho problemi con Allegri, solo che non mi piace come allena. Non mi parla più? E che me ne frega"

Tornano alla ribalta alcune dichiarazioni di Cassano su Max Allegri

Negli ultimi anni le analisi di Cassano sulle squadre allenate da Max Allegri hanno sempre raggiunto gli onori della cronaca: l'ex calciatore barese non è mai stato morbido nel parlare del suo ex allenatore e del suo modo di far giocare la squadra. In questi giorni sono tornate alla ribalta delle dichiarazioni di Cassano di circa un anno fa a Viva El Futbol, con il Pibe di Bari che spiega il suo modo di intendere il suo ruolo di opinionista e spettatore.

“Quando sono stato allenato da lui ero contento di essere allenato da lui. Perché per il tipo di calciatore che ero non mi dovevano rompere i coglioni. Si gioca 4-3-1-2, vai in campo, fate quello che volete. Per me è perfetto. E non ho avuto mai problemi con lui. Anche quando ho smesso, lo sentivo ancora. Fino a che non abbiamo iniziato l’altra trasmissione che avevamo (Bobo TV, ndr) io lo sentivo, si rideva e si scherzava. Quando ho iniziato poi a fare, e io voglio essere credibile e dire il mio pensiero, non con la tua idea o l’idea di tizio e caio, io voglio vedere qualcosa di bello. Non è che vado a giudicare, non sono un giudice. Ma sono una persona a cui piace vedere questo. Dal momento che io con Allegri non ho mai visto questo non è che da calciatore avevo un buon rapporto devo andar dietro a lui. Io non vado dietro a nessuno.

Mi ricordo quando lui alla Juve mise Pjanic davanti alla difesa. Gli dissi che era una grande intuizione, si parlava tranquillamente. Però ovviamente si parlava da calciatore ad allenatore. Dal momento che adesso mi piace guardare un tipo di calcio, mi piace vedere lo spettacolo e mi piace godere, vedere questo tipo di squadra come allena Allegri non mi piace. Cosa devo fare? Non mi rispondi più o non mi mandi più messaggi? Non me ne frega un cazzo, cosa me ne frega a me? Vivo lo stesso e anche bene”.