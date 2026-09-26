MN - Ravezzani duro su Ramos: "Nulla di rimarcabile nelle sue partite"

Fabio Ravezzani ha riservato un giudizio molto duro nei confronti di Gonçalo Ramos e delle sue prime partite ufficiali con il Milan

Forse il giocatore più nell'occhio del ciclone del Milan in questo momento è il centravanti Gonçalo Ramos, "colpevole" di essere stato pagato 75 milioni dal club rossonero quest'estate. Sicuramente ci si poteva aspettare un impatto più dirompente del portoghese ma non è una sorpresa vederlo ancora in fase di rodaggio: sotto porta, perché nel lavorare con la squadra ha fatto vedere già ottime cose. Non la pensa così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia intervistato in esclusiva da MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

RAMOS, NULLA DI RIMARCABILE NELLE SUE PARTITE

Il commento di Fabio Ravezzani sulle prestazioni di Gonçalo Ramos: “Non preoccupa solo il fatto che sia a secco di gol ma preoccupa di più il fatto che non ci sia nulla di rimarcabile in queste sue sei partite. Lui è uno di cui non ricordiamo veramente nulla, non una grande azione, non un grande tiro. Ricordiamo di lui soprattutto i gol sbagliati, è questo ciò che in prospettiva preoccupa un po' di più. Meglio sarebbe stato dire che ha fatto solo un gol ma ha preso due pali o che ci sono state tre parate strepitose del portiere; invece manca tutto e questo dopo sei partite inquieta un pochino”