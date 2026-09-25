MN - Ravezzani: "Al tifoso del Milan non devi fare le promesse roboanti di Cardinale o Amorim"

Il commento di Fabio Ravezzani sullo stile comunicativo di Ruben Amorim, tecnico del Milan

Il nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim ha fatto subito parlare di sè per il suo modo di comunicare molto diretto e che non lascia spazio a molte interpretazioni. È così quando parla di elementi tattici o tecnici della squadra, ed è così anche quando parla degli obiettivi o dei paletti che si è messo il club. Fabio Ravezzani giudica questo stile espressivo un po' troppo oltre le righe, secondo quanto ha riferito nell'intervista esclusiva rilasciata a MilanNews.it.

AL TIFOSO DEL MILAN NON DEVI FARE LE PROMESSE ROBOANTI DI CARDINALE O AMORIM

Il giudizio di Fabio Ravezzani sullo stile comunicativo di Ruben Amorim: “Oggi al tifoso del Milan non devi fare le promesse roboanti di Cardinale, o di Amorim che dice vogliamo essere dominanti, vincere con tutti, andare almeno in finale di Europa League: il tifoso del Milan realisticamente sa che se in questa stagione arriva tra le prime quattro, fa un buon percorso in Coppa Italia e un percorso dignitoso in Europa League, è contento così. Promettere la finale o il calcio dominante espone Amorim stesso: se tu mi prometti di portarmi in America e poi in America non ci vado ti chiedo perché. Quindi lui deve migliorare molto da questo punto di vista. Ritengo che Amorim pensi ancora che il tifoso del Milan sia quello di vent'anni fa dove se non facevi una finale di Champions League avevi sbagliato la stagione, non sa che non è più così e quindi probabilmente promette molto perché ha paura che le attese siano enormi, attese che invece dopo tutti questi anni non sono realistiche".