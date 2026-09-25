Belgio-Italia 2-0, van Bommel porta a spasso Mancini. Un'ora per Moreira. Gli Azzurri chiudono tra i fischi

La prima partita dopo il ritorno di Mancini da CT dell'Italia è un fiasco: il Belgio di van Bommel domina in lungo e in largo. Bene il milanista Moreira

Lo stadio Olimpico continua a sorridere a Mark van Bommel. Dopo lo scudetto conquistato col Milan nel 2011 l'olandese torna a vincere nella Capitale, ma questa volta da neo CT del Belgio. Lezione di calcio dei Diavoli Rossi all'Italia di Roberto Mancini, tenuta a galla solo da almeno 4 interventi importanti di Donnarumma. Belgio vittorioso per 2-0 con le reti di Godts, slalom speciale tra le maglie della difesa azzurra e poi destro facile a spiazzare il portiere, e Lukebakio, che ha impallinato Donnarumma con un sinistro da fuori sul secondo palo. Nel finale scontro dialettico tra Donnarumma e Lukaku, con i due che sono arrivati ad un faccia a faccia decisamente eccessivo. Fischi dei tifosi sugli spalti, Mancini ricomincia con il piede sbagliato.

Quasi un'ora di gioco, precisamente 58 minuti, per Diego Moreira. Il rossonero è stato schierato da van Bommerl largo a destra nel tridente offensivo e ha disputato una partita abbastanza positiva, un po' come tutto il Belgio. L'esterno si è mosso bene, ha accompagnato sempre le azioni offensive e ha dialogato bene con i compagni. È però lampante la differenza rispetto a quando gioca a sinistra: sul lato destro del campo è più limitato e prevedibile, mentre a sinistra può liberare tutta la sua velocità ed è di difficile lettura per gli avversari. È comunque importante che sia partito titolare e che abbia disputato una buona prova.