L'ex ds dello Spezia esalta Comotto: "Ha una voglia di migliorarsi tremenda, è uno dei talenti del calcio italiano"

L'ex direttore sportivo dello Spezia ha speso belle parole nei confronti di Christian Comotto, giovane centrocampista del Milan

Stefano Melissano, ex ds dello Spezia, ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com nella quale ha parlato anche di Christian Comotto, centrocampista classe 2008 tornato in estate al Milan dopo aver giocato la scorsa stagione in prestito al club ligure: "Andai alla finale di Coppa Italia Primavera col Cagliari e chiesi a sua mamma: 'Me lo date per lavorarci come ho fatto con Pio?'. È un 2008 ma ha una voglia di migliorarsi tremenda, è uno dei talenti del calcio italiano.

Tra maggio e giugno avevamo già l'accordo, ma il Milan ha voluto portarlo in tournée per farlo conoscere ad Allegri, che lo ha ritenuto un giocatore importante. La trattativa è un attimo rallentata perché lui voleva tenerlo, poi, di comune accordo, abbiamo deciso che per il ragazzo era meglio fare un’esperienza. Quando ci siamo incontrati, Allegri e Tare mi hanno detto 'vediamo quante partite fa'. Ha finito la stagione con trenta presenze".