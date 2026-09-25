L'ex ds dello Spezia esalta Comotto: "Ha una voglia di migliorarsi tremenda, è uno dei talenti del calcio italiano"
Stefano Melissano, ex ds dello Spezia, ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com nella quale ha parlato anche di Christian Comotto, centrocampista classe 2008 tornato in estate al Milan dopo aver giocato la scorsa stagione in prestito al club ligure: "Andai alla finale di Coppa Italia Primavera col Cagliari e chiesi a sua mamma: 'Me lo date per lavorarci come ho fatto con Pio?'. È un 2008 ma ha una voglia di migliorarsi tremenda, è uno dei talenti del calcio italiano.
Tra maggio e giugno avevamo già l'accordo, ma il Milan ha voluto portarlo in tournée per farlo conoscere ad Allegri, che lo ha ritenuto un giocatore importante. La trattativa è un attimo rallentata perché lui voleva tenerlo, poi, di comune accordo, abbiamo deciso che per il ragazzo era meglio fare un’esperienza. Quando ci siamo incontrati, Allegri e Tare mi hanno detto 'vediamo quante partite fa'. Ha finito la stagione con trenta presenze".
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