Pellegatti non ci sta: "È tremendo! Capitato solo al Milan questo calendario"
Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calendario del Milan nel mese di ottobre 2026: "Voglio capire come il Milan riuscirà a gestire questo mese che io non ricordo così tremendo. Giocare nove partite in un mese, e con due trasferte consecutive, alle squadre italiane è capitato solo al Milan. Considerando che il Milan affronta tre trasferte nelle prime quattro partite e due partite consecutive fuori casa in coppa — va a Sassuolo, poi a Salisburgo, gioca in casa con l'Atalanta, poi va ancora a Bournemouth, poi a Udine, e il mercoledì successivo affronta il Bologna prima del derby — come arriverà Amorim alla stracittadina contro l'Inter?
Non è molto fortunato, perché ci sono altre squadre che, di quelle cinque partite, ne giocano quattro in casa e una sola in trasferta, mentre il Milan ne fa quattro fuori su cinque. Speriamo che la squadra riesca a supplire anche a questo contesto, perché si tratta di una situazione insostenibile: tre partite su quattro all'inizio e quattro trasferte in due settimane su cinque è una condizione incredibile".
IL CALENDARIO DEL MILAN AD OTTOBRE 2026
Domenica 11 ottobre ore 18 Sassuolo-Milan
Giovedì 15 ottobre Europa League Salisburgo-Milan ore 18.45
Domenica 18 ottobre ore 18 Milan-Atalanta
Giovedì 22 ottobre Bournemouth-Milan ore 21
Domenica 25 ottobre Udinese-Milan 20.45
Mercoledì 28 ottobre Milan-Bologna ore 20.45
Sabato 31 ottobre Milan-Inter ore 20.45
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