Il Milan non molla Endrick: già cercato in estate, ci proverà anche a gennaio

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Il Milan è pronto a riprovarci per Endrick a gennaio dopo aver ricevuto in estate il no del Real Madrid che ha bloccato la sua partenza in prestito

Dopo averci provato in estate, con Gerry Cardinale che era sceso in campo in prima persona per provare a chiudere l'affare, il Milan potrebba fare un tentativo anche a gennaio per convincere il Real Madrid a cedere Endrick in prestito. Durante il mercato estivo, gli spagnoli hanno bloccato la sua partenza, ma in questo avvio di stagione ha collezionato finora solo quattro minuti in campo e l'immagine del suo volto triste in panchina ha fatto il giro del mondo.

MILAN ALLA FINESTRA PER ENDRICK. MA IL REAL DEVE APRIRE ALLA CESSIONE A GENNAIO

Come riporta stamattina il Corriere dello Sport, il Milan è sempre alla finestra in attesa che il Real apra alla cessione del giovane attaccante brasiliano in prestito. L'ex Palmeiras, che nella seconda parte della scorsa stagione è andato a giocare a titolo temporaneo al Lione con cui ha segnato 8 gol in 21 presenze, non è per nulla soddisfatto del suo scarsissimo impiego e se le cose non dovessero cambiare nei prossimi mesi allora a gennaio chiederà di andare a via per scendere in campo con una certa continuità. Gli spagnoli non intendono comunque darlo via a titolo definitivo, ma solo in prestito visto che parliamo di un 2006 che ha davanti un futuro assolutamente luminoso.

MILAN-ENDRICK, ATTENZIONE ALLA CONCORRENZA: ANCHE LA ROMA SUL BRASILIANO

Il Milan attende segnali da Madrid, ma non l'unico club alla finestra perchè ovviamente Endrick piace a tante squadre, tra cui per esempio anche la Roma. Il giovane attaccante vuole giocare con continuità anche per non perdere il posto nel Brasile di Carlo Ancelotti che in questa sosta lo ha comunque convocato per le amichevoli contro Australia e India nonostante lo scarso impiego nel Real. Nelle prossime settimane si capirà qualcosa in più sul suo futuro e il Diavolo è assolutamente pronto ad inserirsi nella corsa ad Endrick se il Real dovesse aprire alla sua partenza a gennaio.