Il Milan pensa già a gennaio: nuovo tentativo per Gonçalo Inacio?

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Dopo averci provato a fine agosto, il Milan è pronto a tornare alla carica per Gonçalo Inacio, difensore dello Sporting Lisbona. Basteranno 40 milioni?

Siamo nella lunga sosta delle nazionali di fine settembre e a Casa Milan, in attesa del ritorno in campo della squadra di Ruben Amorim nel tour de force di ottobre in cui giocherà ogni tre giorni, si sta già iniziando a pensare al prossimo mercato invernale. Manca ancora un po' di tempo, ma in via Aldo Rossi stanno valutando di tornare alla carica per un giocatore seguito a lungo in estate, vale a dire Gonçalo Inacio, difensore classe 2001 dello Sporting Lisbona.

MILAN-INACIO: DAL TENTATIVO IN ESTATE AL RITORNO DI FIAMMA

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che, dopo una lunga corte, a fine agosto il Milan aveva provato l'assalto decisivo con una proposta da 40 milioni di euro al club portoghese, il quale aveva accettato l'offerta milanista a patto di trovare un sostituto all'altezza nelle ultime ore del mercato estivo. Missione però fallita dai biancoverdi che hanno quindi bloccato l'addio di Gonçalo Inacio. Il Diavolo non ha smesso di pensare al difensore centrale e capitano dello Sporting che Amorim conosce molto bene visto che è stato lui a lanciarlo in prima squadra nella stagione 2020-2021 (sono anche seguiti dalla stessa agenzia, la AS1).

MILAN, NUOVO TENTATIVO A GENNAIO PER INACIO?

I contatti con il suo entourage non si sono mai interrotti e la sensazione è che a gennaio verrà fatto un nuovo tentativo, anche se in via Aldo Rossi sono ben consapevoli che strapparlo allo Sporting non sarà per nulla semplice. Bisognerà per esempio capire se i 40 milioni accettati dal club di Lisbona a fine agosto basteranno anche durante il mercato di riparazione, che, si sa, è sempre piuttosto complicato e i biancoverdi potrebbe chiedere di più. Anche perchè Gonçalo Inacio, che ha un contratto fino al 2030, è un punto fermissimo della squadra di Rui Borges. Il suo collega Amorim però lo vuole e spera che possa essere lui il suo regalo di Natale.