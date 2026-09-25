Ieri in campo tre calciatori del Milan: una vittoria e due sconfitte
Nella giornata di ieri sono scesi in campo i primi tre calciatori milanisti coinvolti in questa sosta delle Nazionali. Il bottino complessivo recita una vittoria e due sconfitte. Il primo a giocare è stato Pervis Estupinan, titolare con il suo Ecuador nella brutta sconfitta contro la Corea del Sud con il netto risultato di 3-0. In serata in campo il Portogallo di Ramos, subentrato, che ha vinto 1-0 sul Galles e la Serbia di Pavlovic, titolare, sconfitta all'ultimo respiro 1-2 dalla Grecia.
ROSSONERI IERI IN CAMPO: LE PRESTAZIONI NEL DETTAGLIO
Le prestazioni nel dettaglio dei tre calciatori rossoneri scesi in campo ieri:
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Titolare, 90 minuti in campo, cartellino giallo
Amichevole, Corea del Sud-Ecuador 3-0
Gonçalo Ramos (Portogallo)
Subentrato, 23 minuti in campo
UEFA Nations League, Portogallo-Galles 1-0
Strahinja Pavlovic (Serbia)
Titolare, 90 minuti in campo
UEFA Nations League, Serbia-Grecia 1-2
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