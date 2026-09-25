Nazionali, ben sei rossoneri impegnati nella giornata di oggi: due contro l'Italia
Secondo giorno pieno dedicato alla sosta delle Nazionali, con la UEFA Nations League che entra nel vivo così come le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Oggi sono ben sei i calciatori del Milan che scenderanno in campo con le rispettive Nazionali, anche se solo quattro le partite che li coinvolgono. Due di questi, Diego Moreira e Koni De Winter, affronteranno l'Italia allo stadio Olimpico alle ore 20.45 con il loro Belgio guidato da un ex rossonero come Mark van Bommel.
NAZIONALI, SEI ROSSONERI IMPEGNATI OGGI
Tutti gli impegni dei sei calciatori rossoneri impegnati oggi con le rispettive Nazionali:
Samuel Chukwueze (Nigeria)
Nigeria-Madagascar, venerdì 25 settembre ore 18.00, Uyo - AFCON Qualifiers
Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)
Bulgaria-Portogallo, venerdì 25 settembre ore 18.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21
Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)
Italia-Belgio, venerdì 25 settembre ore 20.45, Roma - UEFA Nations League
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20.45, Kocaeli - UEFA Nations League
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan