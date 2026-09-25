Nazionali, ben sei rossoneri impegnati nella giornata di oggi: due contro l'Italia

Nazionali, ben sei rossoneri impegnati nella giornata di oggi: due contro l'ItaliaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Francesco Finulli
Sono sei i calciatori del Milan che scenderanno in campo oggi con le rispettive Nazionali: due di questi affronteranno l'Italia all'Olimpico

Secondo giorno pieno dedicato alla sosta delle Nazionali, con la UEFA Nations League che entra nel vivo così come le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Oggi sono ben sei i calciatori del Milan che scenderanno in campo con le rispettive Nazionali, anche se solo quattro le partite che li coinvolgono. Due di questi, Diego Moreira e Koni De Winter, affronteranno l'Italia allo stadio Olimpico alle ore 20.45 con il loro Belgio guidato da un ex rossonero come Mark van Bommel.

NAZIONALI, SEI ROSSONERI IMPEGNATI OGGI

Tutti gli impegni dei sei calciatori rossoneri impegnati oggi con le rispettive Nazionali:

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Nigeria-Madagascar, venerdì 25 settembre ore 18.00, Uyo - AFCON Qualifiers

Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)

Bulgaria-Portogallo, venerdì 25 settembre ore 18.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21

Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)

Italia-Belgio, venerdì 25 settembre ore 20.45, Roma - UEFA Nations League

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20.45, Kocaeli - UEFA Nations League