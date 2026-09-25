Serie A in pausa, la classifica dopo cinque giornate

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Oggi alle 07:24News
di Francesco Finulli
La Serie A segue la sosta: dopo cinque giornate il Milan è a -2 dalla vetta della classifica, ancora imbattuto in campionato

Dopo cinque giornate di campionato si è fermata la Serie A come tutti gli altri campionati d'Europa e la grande maggioranza di quelli Mondiali: spazio alle Nazionali. Dopo cinque turni il Milan è quinto a 11 punti, a sole -2 lunghezze dalla vetta rappresentata da Roma, Inter e Lazio. I rossoneri di Ruben Amorim sono ancora imbattuti in questo campionato.

SERIE A: LA CLASSIFICA ALLA 5^ GIORNATA 

1. Roma 13 (5)
2. Inter 13 (5)
3. Lazio 13 (5)
4. Cagliari 12 (4)
5. Milan 11 (5)
6. Frosinone 10 (5)
7. Juventus 10 (5)
8. Como 10 (5)
9. Napoli 7 (5)
10. Sassuolo 7 (5)
11. Lecce 6 (5)
12. Atalanta 6 (5)
13. Udinese 4 (5)
14. Torino 4 (5)
15. Parma 4 (5)
16. Monza 4 (5)
17. Fiorentina 4 (5)
18. Bologna 2 (5)
19. Genoa 1 (5)
20. Venezia 0 (5)