Matri non convinto: "Mi aspetto di più da Ramos dentro l'area"

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Alessandro Matri non è ancora convinto da Gonçalo Ramos e spera di vederlo di più dentro l'area di rigore

Ogni grande squadra può contare su alcuni giocatori insostituibili. In questo senso il tecnico rossonero Ruben Amorim in queste prime uscite stagionali ha avuto modo di individuare con certezza chi sono quei calciatori che gli possono garantire il massimo della qualità in maniera continuativa. Ha provato a individuarli anche l'ex attaccante rossonero e oggi opinionista Alessandro Matri, intervenuto come ospite negli studi di DAZN per commentare la giornata dello scorso weekend.

MI ASPETTO DI PIÙ DA RAMOS DENTRO L'AREA

Alessandro Matri ha rivelato un giocatore imprescindibile per ogni reparto nel Milan: "In difesa Gila. Tecnicamente è forte, sa difendere. Ti assicura tanto. Poi Rabiot e Pulisic. Gonçalo Ramos non mi sta convincendo. Ha sicuramente grandi qualità di raccordo però mi aspetto di più dentro l’area da lui, mi aspettavo più attacchi degli spazi. Forse il Milan ha bisogno di qualcuno che allunghi un po’ la squadra per favorire gli inserimenti di Saelemaekers e Pulisic tra le linee. Da lui mi aspetto ancora grandi cose”.