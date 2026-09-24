Ramos racconta il suo rapporto con il pallone fin da bambino

vedi letture

Il racconto di Gonçalo Ramos su quando ha cominciato a giocare a calcio e sul rapporto con il pallone fin da bambino

In un'intervista curata dal Milan, il nuovo centravanti rossonero Gonçalo Ramos si è raccontato un po' ai tifosi: non tanto in campo ma la persona che è, la sua storia, la sua famiglia, la sua passione e i suoi gusti. Tra i temi toccati però anche quello della passione per il calcio, come per molti nata quando era ancora piccolino ma già si misurava con bambini più grandi di lui. Di seguito un estratto dell'intervista del numero 9 rossonero.

Il racconto di Gonçalo Ramos sul suo rapporto con il gioco calcio: “Gioco a calcio da sempre, non so esattamente da quando. La mia prima squadra è stata l’Olhanense, a 4 anni. Ho cominciato a giocare con bambini più grandi di me, loro avevano 5-6 anni. Ero il più piccolo perché non c’era una squadra per la mia età in quel momento ma io volevo giocare. Questo è il mio primo ricordo”.