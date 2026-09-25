Pedullà: “Ho criticato Amorim per la formazione contro il Benfica, la partita meritava un’attenzione diversa”

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Alfredo Pedullà spiega che ha criticato Amorim per la formazione contro il Benfica ma che non ha mai detto che andrebbe esonerato.

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, ha parlato di Ruben Amorim e delle scelte prese nelle prime gare della stagione, sottolineando però che mai ha detto che il tecnico meritasse l'esonero. Di seguito le sue prole.

"Io ho criticato Amorim, ma ho criticato Amorim perché chiunque avrebbe lo avrebbe criticato per la formazione messa in campo contro il Benfica che avrebbe meritato da parte di Amorim una considerazione diversa, una formazione diversa, un modo di agire diverso che poi lui ha corretto perché mi chiedevo ad esempio per quale motivo dovesse restar fuori Pulisic, per quale motivo Rabiot dovesse entrare al 70', per quale motivo ha giocato con Terracciano, ma non al punto da chiedere le teste al punto da dare o fare delle normali osservazioni su situazioni che non funzionavano".