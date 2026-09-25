Sabatini si domanda: “Perché Camarda impiegato così poco? Le parole di Amorim quest’estate erano sembrate chiare”

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Sandro Sabatini parla del poco utilizzo di Camarda fino a questo momento da parte di Ruben Amorim, nonostante le farsi spese quest’estate sul giovane attaccante.

Nell'ultima puntata dell'appuntamento settimanale di Incudine o Martello, rubrica che va in onda sul canale YouTube di Pellegatti, il collega Sandro Sabatini ha parlato del poco impiego di Camarda fino a qui. Queste le sue parole.

"Siccome Gonçalo Ramos non è quello che si è visto nelle ultime partite, non è un campione ma non è di sicuro il centravanti un po' bandolero stanco che si è visto nelle ultime partite, e siccome corre troppo, perché poi ci sono i dati di quanto corre ed è quasi sempre quello che corre più di tutti del Milan, perché non impiegare di più Camarda? Io quest'estate sentivo in Camarda un qualcosa di ormai pronto, però non lo mette mai, anche 10 minuti è spaesato sto ragazzo"