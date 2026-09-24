Portogallo, Ramos entra nei 23 minuti finali al posto di uno spento Ronaldo
Buona la prima per il Portogallo del nuovo CT Jorge Jesus che oggi ha esordito a Lisbona nella nuova edizione della UEFA Nations League. La formazione lusitana ha sconfitto 1-0 il Galles grazie al gol dell'ex rossonero Joao Felix nel primo tempo. Una prestazione non facile e non eccezionale dei portoghesi che però hanno raggiunto l'obiettivo portando a casa i tre punti.
Gonçalo Ramos è partito dalla panchina ma per lui c'è stato spazio a gara in corso. Il centravanti rossonero ha giocato gli ultimi 23 minuti più recupero, entrando al 67° al posto di un Cristiano Ronaldo molto spento.
PORTOGALLO, I PROSSIMI IMPEGNI DI RAMOS
Questo il calendario delle prossime partite del Portogallo di Gonçalo Ramos:
Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League
Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League
Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League
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