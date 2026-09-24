Portogallo, Ramos entra nei 23 minuti finali al posto di uno spento Ronaldo

Portogallo, Ramos entra nei 23 minuti finali al posto di uno spento RonaldoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:00News
di Francesco Finulli
Gonçalo Ramos ha giocato 23 minuti nella vittoria del Portogallo contro il Galles per 1-0: il centravanti rossonero ha sostituito Ronaldo

Buona la prima per il Portogallo del nuovo CT Jorge Jesus che oggi ha esordito a Lisbona nella nuova edizione della UEFA Nations League. La formazione lusitana ha sconfitto 1-0 il Galles grazie al gol dell'ex rossonero Joao Felix nel primo tempo. Una prestazione non facile e non eccezionale dei portoghesi che però hanno raggiunto l'obiettivo portando a casa i tre punti. 

Gonçalo Ramos è partito dalla panchina ma per lui c'è stato spazio a gara in corso. Il centravanti rossonero ha giocato gli ultimi 23 minuti più recupero, entrando al 67° al posto di un Cristiano Ronaldo molto spento

PORTOGALLO, I PROSSIMI IMPEGNI DI RAMOS

Questo il calendario delle prossime partite del Portogallo di Gonçalo Ramos:

Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League

Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League

Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League