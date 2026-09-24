Pellegatti su Camarda: “Amorim è stato chiaro, ma ci vuole un po’ di pazienza”

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Carlo Pellegatti nel suo canale Youtube parla di Francesco Camarda e del suo impiego

Nel suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato di Francesco Camarda, ancora praticamente inutilizzato da Amorim. Queste le sue parole.

“C’è il tema Francesco Camarda, che ha avuto poco spazio, pochissimo spazio fino adesso. Domenica scorsa qualcuno potrebbe dire avrebbe potuto giocare di più, ma probabilmente l'allenatore Amorim a livello psicologico ha preferito tenere in campo Gonçalo Ramos perché il giocatore magari trovasse nel finale il gol. Forse questo il motivo per il quale non abbiamo visto Camarda prima, ma la domanda è sempre più o meno la stessa. È stato un errore o no mandare in prestito Camarda. Amorim e Cardinale sono stati subito decisi, sicuri. Il giocatore Camarda è la nostra seconda punta dietro Gonçalo Ramos. Siamo in attesa. C'è da dire che però bisogna avere anche un po' di pazienza”.