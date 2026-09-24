Beffa per Pavlovic e la Serbia: la Grecia vince al 94° con Douvikas

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L'esordio della Serbia del rossonero Strahinja Pavlovic è amaro: 90 minuti in campo ma sconfitta all'ultimo secondo contro la Grecia

Un debutto davvero amaro quello della Serbia nella nuova edizione della UEFA Nations League. Inserita nella Lega A, oggi la formazione balcanica ospitava la Grecia a Belgrado in una partita che si preannunciava molto combattuta e che si è effettivamente rivelata tale. È finita 1-2 per i greci all'ultimo respiro. La serata era iniziata al meglio per la Serbia che aveva trovato l'immediato vantaggio con Zivkovic: nella ripresa però è arrivata la rimonta greca, tutto nell'ultimo quarto d'ora. Al 74° il pareggio di Tzolis e poi al 94° rete del "comasco" Douvikas.

Il difensore rossonero Strahinja Pavlovic è partito titolare al centro della difesa a quattro. Per il calciatore del Milan tutta la gara in campo e una discreta prova nonostante la sconfitta: da segnalare che Pavlovic ancora non ha saltato un singolo minuto in stagione.

SERBIA, I PROSSIMI IMPEGNI DI PAVLOVIC

Serbia-Olanda, domenica 27 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League

Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League

Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League