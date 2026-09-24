Beffa per Pavlovic e la Serbia: la Grecia vince al 94° con Douvikas
Un debutto davvero amaro quello della Serbia nella nuova edizione della UEFA Nations League. Inserita nella Lega A, oggi la formazione balcanica ospitava la Grecia a Belgrado in una partita che si preannunciava molto combattuta e che si è effettivamente rivelata tale. È finita 1-2 per i greci all'ultimo respiro. La serata era iniziata al meglio per la Serbia che aveva trovato l'immediato vantaggio con Zivkovic: nella ripresa però è arrivata la rimonta greca, tutto nell'ultimo quarto d'ora. Al 74° il pareggio di Tzolis e poi al 94° rete del "comasco" Douvikas.
Il difensore rossonero Strahinja Pavlovic è partito titolare al centro della difesa a quattro. Per il calciatore del Milan tutta la gara in campo e una discreta prova nonostante la sconfitta: da segnalare che Pavlovic ancora non ha saltato un singolo minuto in stagione.
SERBIA, I PROSSIMI IMPEGNI DI PAVLOVIC
Serbia-Olanda, domenica 27 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League
Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League
Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League
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