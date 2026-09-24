Sabatini sicuro: “Il Milan può fare molto bene, basta che Amorim rispetti i valori tecnici dei giocatori”
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Sandro Sabatini afferma che il Milan, con questa rosa, può fare molto bene in questa stagione se Amorim non sbaglia certe scelte.
Nel suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato delle potenzialità dei rossoneri e di quello che potrebbero fare in questa stagione, salvo però che vengano rispettate alcune gerarchie. Di seguito le sue parole.
"Questa squadra può andare anche molto bene, fare molte cose buone in questo campionato, in questa stagione, sia in Serie A sia in Europa League. Basta rispettare però i valori tecnici dei giocatori perché non si può far confusione, perché uno come Modric non può essere messo in alternativa se sta bene, se è in condizione, se ha minimo 60 minuti nelle gambe, non può essere messo in alternativa a nessun altro. E perché Rabiot deve giocare nel suo ruolo che è di centrocampista al fianco di Modric, mediano".
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