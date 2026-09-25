Quali rossoneri saranno in campo domani con le rispettive Nazionali?

Quali rossoneri saranno in campo domani con le rispettive Nazionali?MilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Francesco Finulli
Saranno tre i calciatori del Milan che saranno in campo domani con le rispettive Nazionali

Con la giornata di domani si concluderà quasi tutta la tornata di calciatori del Milan impegnati con le rispettive Nazionali. Dopo mancheranno all'appello solamente i tre giovani dell'Italia U21 che hanno solamente due impegni in questa sosta di cui il primo fissato per il 1° ottobre. Domani invece toccherà a Luka Modric, eterno capitano della Croazia, come pure ad Ardon Jashari con la Svizzera e Yunus Musah che rientra finalmente tra i convocati degli Stati Uniti del CT Mauricio Pochettino.

NAZIONALI, TRE ROSSONERI IN CAMPO DOMANI

Di seguito si riportano gli impegni dei tre rossoneri in campo domani con le rispettive Nazionali:

Luka Modrić (Croazia)

Cechia-Croazia, sabato 26 settembre ore 20.45, Praga - UEFA Nations League

Ardon Jashari (Svizzera)

Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26 settembre ore 20.45, Skopje - UEFA Nations League

Yunus Musah (Stati Uniti)

Stati Uniti-Perù, sabato 26 settembre ore 20.45, Orlando - Amichevole