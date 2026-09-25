Croazia, Modric in dubbio per la Repubblica Ceca: il motivo
Domani sera alle 20.45, la Croazia scenderà in campo a Praga contro la Repubblica Ceca in un match valido per la Nations League. Per questa sfida è in dubbio Luka Modric che ieri non si è allenato a causa di un virus. Lo scrive Sportske Novosti che spiega che non è ancora chiaro se il centrocampista del Milan riuscirà a recuperare per questa partita.
Queste le parole di Nikola Jurcevic, vide allenatore della nazionale croata, a RTL Danas sulle condizioni di Modric: "Vedremo se sarà pronto. Ha un virus ed è per questo che oggi non si è allenato, vedremo come starà solo domani durante la giornata. Speriamo tutti che giochi contro la Repubblica Ceca, ma aspetteremo venerdì (oggi, ndr) per saperne di più". Negli ultimi giorni, anche Igor Matanovic ha avuto problemi simili, ma si è ripreso rapidamente ed è già tornato a lavorare in gruppo. Vedremo se anche il recupero di Modric sarà altrettanto rapido.
Questi gli impegni della Croazia durante questa sosta:
Repubblica Ceca-Croazia, sabato 26 settembre ore 20.45, Praga - UEFA Nations League
Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League
Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League
Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League
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