Van Bommel elogia Moreira: "Giocherà spesso titolare nel Milan: è uno importante, ha ottimo carattere, si fa sentire"

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Parla Mark van Bommel, ct del Belgio, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia di Roberto Mancini su Diego Moreira.

Parla Mark van Bommel, ct del Belgio, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia di Roberto Mancini: ""È sempre molto bello tornare dove hai giocato, ma San Siro è uno stadio diverso rispetto a questo. Giochiamo in tutta Europa e non cambia nulla dove giochiamo, è bello tornare qui, ma non speciale. L'Italia Vuole riscattarsi proprio per questo e quindi non sarà facile. Anche noi vogliamo fare meglio, questa è un'altra competizione".

VAN BOMMEL SU MOREIRA

Inevitabile un commento anche sull'inizio di stagione del rossonero: "Diego Moreira è un giocatore molto importante, con ottimo carattere e si fa sentire molto nello spogliatoio. In campo lavora tantissimo, al Milan si sta vedendo che sta facendo benissimo e gioca a un livello importante. Deve continuare a lavorare così. Può giocare in diversi ruoli, sia davanti che dietro, ma la cosa più importante è che giochi con continuità e penso giocherà spesso da titolare al Milan".