Van Bommel elogia Moreira: "Giocherà spesso titolare nel Milan: è uno importante, ha ottimo carattere, si fa sentire"
Parla Mark van Bommel, ct del Belgio, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia di Roberto Mancini: ""È sempre molto bello tornare dove hai giocato, ma San Siro è uno stadio diverso rispetto a questo. Giochiamo in tutta Europa e non cambia nulla dove giochiamo, è bello tornare qui, ma non speciale. L'Italia Vuole riscattarsi proprio per questo e quindi non sarà facile. Anche noi vogliamo fare meglio, questa è un'altra competizione".
VAN BOMMEL SU MOREIRA
Inevitabile un commento anche sull'inizio di stagione del rossonero: "Diego Moreira è un giocatore molto importante, con ottimo carattere e si fa sentire molto nello spogliatoio. In campo lavora tantissimo, al Milan si sta vedendo che sta facendo benissimo e gioca a un livello importante. Deve continuare a lavorare così. Può giocare in diversi ruoli, sia davanti che dietro, ma la cosa più importante è che giochi con continuità e penso giocherà spesso da titolare al Milan".
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