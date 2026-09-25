Stasera Turchia-Francia: Maignan e Rabiot dovrebbero partire titolari

Ci dovrebbero essere anche i rossoneri Maignan e Rabiot nella formazione della Francia che stasera scenderà in campo dal 1' contro la Turchia

Stasera contro la Turchia, Zinedine Zidane farà il suo esordio da commissario tecnico della Francia. E ovviamente c'è grande curiosità per vedere quale sarà la sua prima formazione titolare, nella quale dovrebbero essere presenti entrambi i giocatori del Milan convocati dall'ex Juventus e Real Madrid, vale a dire Mike Maignan tra i pali e Adrien Rabiot in mezzo al campo. Per il resto, ci sono due dubbi in difesa, mentre in attacco dovrebbero trovare spazio dal primo minuto il tridente composto da Olise, Dembélé e Mbappé.

Lo scrive RMC Sport che riporta questa probabile formazione: (4-3-3) Maignan; Koundé, Jacquet/Lacroix, Upamecano, Truffert/Diouf; Cherki, Manu Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Mbappé.

Intanto nei giorni scorsi, Zidane ha definito la gerarchia dei capitani in base al numero di presenze in nazionale: si tratta di Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot e Jules Koundé. Il giocatore del Real Madrid, che ha giocato finora 106 partite con la selezione francese, manterrà la fascia da capitano, mentre il suo vice sarà l'attaccante del Barcellona che vanta 67 presenze con la Francia. Alle loro spalle ci sono poi il rossonero Rabiot (66 presenze) e Koundé (56 presenze).