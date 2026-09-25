Il QS titola: "Calha e Pulisic: prove di rinnovi per Inter e Milan"
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Calha e Pulisic: prove di rinnovi per Inter e Milan". Se in casa nerazzurro si riflette sui prolungamenti di contratto di Hakan Calhanoglu e di Federico Dimarco, in via Aldo Rossi si sta provando ad accelerare per i rinnovi di Christian Pulisic e di Stahinja Pavlovic. L'americano ha un contratto fino al 2027, con opzione a favore del Diavolo per allungarlo di un altro anno, mentre il difensore serbo è legato al Milan fino al 2028.
Pulisic si è sbloccato domenica contro il Lecce ed è finalmente tornato a segnare dopo un lungo digiuno durato ben 266 giorni (l'ultima rete prima di questa ai pugliesi risaliva al 28 dicembre 2025 contro l'Hellas Verona). L'attaccante non è stato convocato dalla sua nazionale e quindi potrà sfruttare questa sosta per lavorare e arrivare presto al 100% della forma. Pavlovic è stato invce chiamato dal ct della Serbia e ieri sera è rimasto in campo 90' contro la Grecia.
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