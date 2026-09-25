Portogallo-Galles 1-0, il ct Jesus: "Vi spiego perchè ho tolto CR7 per mettere Gonçalo Ramos"

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Dopo la vittoria contro il Galles, il ct del Portogallo ha spiegato perchè al 68' ha deciso di richiamare in panchina Cristiano Ronaldo e mettere in campo al suo posto Gonçalo Ramos

Intervistato da Canal 11 dopo la vittoria per 1-0 contro il Galles grazie ad un gol dell'ex rossonero Joao Felix, Jorge Jesus, ct del Portogallo, ha spiegato alcune sue scelte, come per esempio l'uscita dal campo di Cristiano Ronaldo che al 68' è stato sostituito da Gonçalo Ramos: "Mancavano 25 minuti e ho pensato di inserire un giocatore veloce nella prima linea difensiva, uno che avesse la velocità per pressare i due difensori centrali. Cris non ci riusciva più e sapevo che in fase offensiva non poteva dare molto di più. Ho pensato di far entrare Gonçalo Ramos proprio per far sì che la prima linea difensiva della squadra pressasse, per impedire al Galles di uscire facilmente. In questo, Gonçalo ha fatto bene, ma poi la palla non gli arrivava spesso perché João Félix, che è il principale regista per l'attaccante, ha iniziato a non essere in grado di giocargli vicino, di passargli la palla. E anche Bruno si è un po' stancato: l'ho tolto all'87° minuto".

Questi gli impegni del Portogallo durante questa sosta:

Portogallo-Galles 1-0

Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League

Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League

Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League