Oggi l'Olimpico ricorderà Franco Baresi e Sandro Mazzola prima di Italia-Belgio
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Due grandi capitani di Milan e Inter saranno ricordati oggi all'Olimpico prima di Italia Belgio: Franco Baresi e Sandro Mazzola
Secondo quanto è filtrato nella serata di ieri la UEFA ha acconsentito alla richiesta della FIGC di poter commemorare Franco Baresi e Sandro Mazzola questa sera all'Olimpico prima della gara contro il Belgio. Oggi a Roma si inaugura la nuova edizione della Nations League e un nuovo ciclo della Nazionale azzurra con il CT Mancini e con tanti giovani chiamati a raccolta: la federazione ha spinto perchè i due grandi capitani di Milan e Inter, che hanno fatto la storia del calcio e della Nazionale, potessero essere ricordati degnamente.
Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com per Sandro Mazzola, scomparso meno di una settimana fa, sarà osservato un minuto di silenzio mentre a Franco Baresi sarà dedicato un momento preciso.
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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