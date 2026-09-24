Primo Piano Priorità: rinnovare Rabiot. Cardinale presto ci parlerà per proporgli il prolungamento: il punto

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le priorità di Gerry Cardinale, vi è quella di dialogare concretamente con Adrien Rabiot.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le priorità di Gerry Cardinale, non appena farà ritorno a Milano nella prima metà di ottobre, vi è quella di dialogare concretamente con Adrien Rabiot per il suo rinnovo di contratto. Attualmente, l'accordo ha scadenza nel 2028 con opzione fino al 2029, ma il proprietario americano, su esplicita e pubblica indicazione di Ruben Amorim, vorrebbe spostare il termine almeno fino al 2030.

RABIOT FELICE AL MILAN

In questo inizio di stagione, d'altronde, il campo ha confermato quanto il francese sia determinante nel gioco rossonero: mediano, regista, mezzala, trequartista. Ha già fatto (bene) in tanti ruoli. Nel confermare la sua adattabilità, Rabiot - si legge su La Gazzetta dello Sport - aveva pubblicamente confermato anche la soddisfazione del far parte del nuovo ciclo rossonero. «Mai pensato di andare via da Milano, qui sono felice». Una gioia che esprime anche nelle esultanze: dopo il gol col Torino si è ripetuto contro il Lecce. Una presa di posizione che altri leader della squadra, a partire dal capitano e connazionale Maignan, hanno evitato. Anche per questo ad Adrien, che sembra felice di restare dov’è, verrà presto offerto il rinnovo del contratto: gli interessi del giocatore sono curati dalla mamma agente Veronique, che nell’ultimo periodo ha scelto di rimanere in silenzio. Sarà allora Cardinale, nelle prossime due-tre settimane, ad avviare il discorso. I termini temporali ed economici restano da definire, ma ora conta la volontà e il Milan è deciso: vuole andare avanti con Rabiot".