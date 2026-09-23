Conferme su Pulisic: il Milan vuole il rinnovo entro la fine di dicembre

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Il Milan si mette al lavoro per rinnovare il contratto di Christian Pulisic entro la fine di dicembre

Nella giornata di ieri la redazione di MilanNews.it ha anticipato come il Milan si sia messo già al lavoro sul fronte rinnovi. In particolare sono due i calciatori, di vitale importanza, con cui il club ha avviato i discorsi per il prolungamento: si tratta di Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Questa mattina il Corriere dello Sport conferma l'indiscrezione su Pulisic: l'americano sta tornando quello di un tempo e il Milan vuole blindarlo prima che arrivi il mercato invernale.

MILAN, PULISIC STA TORNANDO

Ancora non è al 100%, ma quello che si è visto da parte di Christian Pulisic nelle ultime 3 uscite del Milan è incoraggiante. Va ricordato come l'americano abbia vissuto un 2026 difficilissimo, uno degli anni più complicati della sua carriera. Prima di domenica sera, quando ha sbloccato la gara contro il Lecce, il suo ultimo gol con la maglia rossonera risaliva al 28 dicembre 2025. Ben 9 mesi senza trovare il gol, a cui si è aggiunta un'esperienza al Mondiale di casa non esaltante e un infortunio che lo ha tenuto KO tutta l'estate. Amorim lo ha tenuto in panchina per tre gare ma poi dall'intervallo con la Lazio non ne ha potuto più fare a meno: ha contribuito alla rimonta, poi con il Benfica è entrato ancora alla pausa ed è stato uno dei migliori, infine con il Lecce è ritornato al gol giocando una super gara. Insomma Pulisic sta tornando.

IL MILAN VUOLE IL RINNOVO DI PULISIC ENTRO DICEMBRE

Come anticipato ieri da MilanNews.it, il Milan vuole rinnovare il contratto di Chrstian Pulisic entro il mese di dicembre. Attualmente l'americano ha un accordo che scade nel 2027: come cuscinetto c'è l'opzione unilaterale di prolungamento automatico per un anno ma il club rossonero vuole evitare incomprensioni e scegliere la via più sicura. L'obiettivo è cercare di arrivare alle firme con giocatore e agenti prima del mercato invernale, anticipando cioè i tempi. Il desiderio del Milan sarebbe quello di blindare Pulisic fino al 2031, andando contestualmente ad elevare il suo stipendio: l'idea è arrivare almeno a 5 milioni con diversi bonus ricchi. Sul campo Amorim si sta rendendo conto che sulla trequarti è difficile fare a meno dell'americano, difficilmente lo si vedrà in panchina.