Primo Piano MN - Rinnovi Pulisic-Rabiot: l'intenzione del Milan è di chiudere entro fine 2026

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Il Milan è concretamente al lavoro per i rinnovi di Adrien Rabiot e Christian Pulisic

Cinque partite di Serie A, una di Europa League: tre vittorie, due pareggi, una sconfitta e un clima che torna sereno al momento giusto. La partenza del Milan di Ruben Amorim tutto sommato è stata più che positiva. Non perfetta, certamente, ma piena di tante piccole cose che possono far guardare all'immediato futuro con curiosità e moderato entusiasmo.

C'è poi chi deve pensare anche al futuro vero, e non solo quello più prossimo. È palese ormai che con l'inizio della stagione 2026/27 è cominciato anche un nuovo progetto tecnico rossonero. L'ennesimo di questi anni, certo. Ma questa volta sembra che ci sia la volontà di fare le cose come si deve. Innanzitutto l'allenatore ha l'assoluta benedizione del proprietario, mai presente come quest'anno: Fonseca, Conceiçao e perfino Allegri sono sempre stati dei dead men walking. Al primo spiffero, alla prima difficoltà, al primo scricchiolio sono stati messi in discussione senza che nessuno muovesse un dito. Cosa diversa per Amorim, con Cardinale che domenica sera ha già ribadito che un nuovo allenatore ha bisogno di tempo.

RINNOVI PULISIC-RABIOT, IL PIANO DEL MILAN

Tempo, ma non solo. Per costruire un Milan vincente c'è bisogno anche di un Milan forte che conferma i suoi calciatori più importanti. Ed è per questo che, apprende la redazione di MilanNews.it, il club rossonero vuole definire i rinnovi di contratto di Christian Pulisic ed Adrien Rabiot prima del mercato invernale. Lo statunitense ha un contratto in scadenza nel 2027 con opzione da parte del club per un prolungamento annuale, mentre il contratto del centrocampista francese scade a giugno 2028. La volontà ferma del Milan è quella di proseguire insieme per dare solidità a questo nuovo corso tecnico, e l'intenzione è quella di arrivare ai nuovi accordi prima della fine del 2026.

Per Pulisic il club avrebbe un’opzione per estendere l’accordo fino al 2028, ma non vuole farlo per evitare incomprensioni col giocatore ed evitare la situazione spiacevole che si era creata, ad esempio, tra Giroud ed il Chelsea negli anni passati. Arrivare ad un accordo che soddisfi tutte le parti in causa è la priorità.

Per Rabiot le tempistiche possono essere un po' più rilassate, ma ci sono già dialoghi costanti con Veronique, mamma agente del centrocampista. Anche per lui il piano è quello di poter arrivare a chiudere l’accordo entro la fine del 2026.

Entrambi hanno già dimostrato, seppur non al meglio fisicamente in questo avvio, di essere già fondamentali nel gioco di Amorim per interpretazione dei ruoli, livello delle prestazioni ed efficacia sotto porta. Due gol per Rabiot, un gol e un assist per Pulisic: il Milan vuole continuare con loro e sta lavorando per i rinnovi.

di Pietro Mazzara.