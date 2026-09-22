La stat clamorosa (o forse no) è che Loftus-Cheek ha percorso meno km di Maignan in Serie A

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Secondo le statistiche di Lega Serie A, tra i calciatori del Milan con cinque presenze chi corre di meno è Loftus-Cheek.

Secondo le statistiche di Lega Serie A, consultabili sul sito ufficiale del massimo campionato italiano, tra i calciatori del Milan con cinque presenze in cinque giornate, colui che ha percorso meno kilometri è Ruben Loftus-Cheek con 25,8 km in cinque partite; l'inglese, addirittura, è sotto in graduatoria a Mike Maignan, portiere rossonero, che è a 25,9 kilometri percorsi.

LE PAROLE DI AMORIM

Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha rilasciato una intervista a Dazn al termine di Milan-Lecce, match vinto 3-0 da Pulisic e compagni: "Siamo migliorati molto. Penso che la libertà dei giocatori, il movimento e soprattutto gli inserimenti da dietro abbiano fatto la differenza. Non siamo stati solo una squadra che gestisce il pallone, ma anche una squadra pericolosa quando ha spazio per correre, e questo è stato un fattore chiave stasera. Abbiamo controllato la partita, sapendo che l'avversario aspettava un nostro errore, e l'abbiamo gestita molto bene. Abbiamo difeso con solidità e, nel complesso, è stata una bella vittoria. Abbiamo ancora molto da fare, ma stiamo giocando meglio e stiamo migliorando. La cosa più importante, però, è che stiamo imparando. Nelle ultime partite abbiamo avuto qualche difficoltà perché avevamo una struttura davvero troppo rigida nelle posizioni, mentre oggi i giocatori avevano un po' più di libertà e, con un po' più di libertà, giocano meglio".