Pugni, urla e parole pesanti: furia di Allegri in spogliatoio dopo Fiorentina-Napoli. Cosa è successo

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Secondo quanto riportato da Il Mattino, al termine del match pareggiato contro la Fiorentina al "Franchi" si sarebbe scatenata la furia di Allegri.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, primo quotidiano di Napoli, al termine del match pareggiato contro la Fiorentina al "Franchi" si sarebbe scatenata la furia di Allegri nello spogliatoio dell'impianto fiorentino: Massimiliano Allegri è impazzito negli spogliatoi a fine partita dopo il fischio finale contro la Fiorentina: pugni contro le pareti, urla, parole e insulti pesanti per la prestazione, e la minaccia che tutto dovrà cambiare velocemente.

“Improvvisamente - si legge - sembra essere piombati indietro nel tempo, con un altro allenatore, Allegri, furioso contro il Napoli per una prestazione che ha considerato inaccettabile, per una prova troppo al di sotto di una squadra ambiziosa. Pugni contro le pareti, urla, parole pesanti per la prestazione, la minaccia che tutto debba cambiare velocemente perché non ha visto fame, rabbia, voglia di vincere. Quel giorno, Antonio Conte fece capire alla squadra che se ne sarebbe andato senza una svolta. De Laurentiis lo placò. Max fa intendere ai giocatori che così non si può andare avanti. Oggi, come allora, c’è una sosta. E il suo j’accuse è stato impietoso, molto più di quello che poi ha mostrato in pubblico. Allegri non ha perso la fiducia in se stesso ma inizia a dubitare su alcune scelte fatte questa estate dal club e da lui pienamente condivise”.