Stramaccioni su Moreira: "Non va coinvolto troppo in fase difensiva e deve essere libero di sprigionare il suo talento e la sua progressione"

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Andrea Stramaccioni ha spiegato a che punto è secondo lui il processo di crescita del Milan, soffermandosi anche su alcuni singoli come Diego Moreira

In merito al momento del Milan, Andrea Stramaccioni ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport: "Lo vedo ancora un po’ in costruzione, come fosse un cantiere, ma la vittoria di domenica sera per me vale tantissimo. Intanto ha riportato entusiasmo nell’ambiente. Poi Amorim ha finalmente ritrovato Pulisic, la cui esultanza è stata emblematica. Pure Rabiot mi pare felicissimo e Moreira sta crescendo di gara in gara. Insomma, per il portoghese ci sono tante belle notizie. Gonçalo Ramos ancora non segna? Se gioca come contro il Lecce non è un problema perché apre spazi per gli inserimenti e gioca per gli altri. È un calciatore forte, il gol arriverà".

Contro il Lecce, si è vista qualche novità tattica nel Milan: "A chi può giovare questa variazione? Sicuramente a Estupinan, e lo si è visto: credo che Amorim ne apprezzi la rapidità e l’aggressività date dal suo baricentro basso. E poi Moreira, che non va coinvolto troppo in fase difensiva e deve essere libero di sprigionare il suo talento e la sua progressione come trequartista dietro a Gonçalo Ramos, perché vede la porta molto bene. E ora, tra l’altro, sarà dura tenerlo fuori...".