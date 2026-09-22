Milan, Ramos criticato per i pochi gol ma è una statistica normale: il confronto con Pato e Giroud

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Una breve curiosità sul rendimento di Gonçalo Ramos in rossonero

Gonçalo Ramos viene criticato per i pochi gol segnati finora in rossonero. Ad oggi l'unica marcatura col Milan è quella nel secondo tempo di San Siro contro il Venezia. Il portoghese fa tanto lavoro sporco, a sportellate con i difensori avversari e grandi corse di pressing, volute espressamente da mister Amorim. Nonostante questo però, l'ex attaccante di Benfica e PSG è comunque risultato decisivo in altro modo. Questa la curiosa statistica riportata da Opta dopo la bella e convincente vittoria del Milan l'altro ieri contro il Lecce.

Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo sei attaccanti hanno preso parte ad almeno una rete nelle prime due presenze casalinghe con il Milan nel torneo: Alexandre Pato, Mario Balotelli, Carlos Bacca, Gonzalo Higuaín, Olivier Giroud e Gonçalo Ramos.