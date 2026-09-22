Foscale promuove il Milan: "Sta esprimendo un ottimo gioco. Amorim è estremamente intelligente, sia dal punto di vista tattico che di adattamento"

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Sulle frequenze di TMW Radio Foscale ha parlato di Milan elogiandone il gioco

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso del pomeriggio, l'AD Top Player Academy Luigi Foscale ha parlato di Milan dopo la bella vittoria di ieri contro il Lecce: "Il Milan sta esprimendo un ottimo gioco. Amorim è estremamente intelligente, sia dal punto di vista tattico che da quello di adattarsi al gioco italiano. Sta iniziando a conoscerlo e sta facendo bene. Ottimo il pari con la Juve, una partita storta come quella col Benfica ci può stare, ma la reazione avuta col Lecce è ottima. Si è sbloccato Pulisic, che ha fatto una prestazione fantastica. Si è confermato Moreira, uno che trascina e segna, e grande intelligenza e maturità tattica dal punto di vista difensivo.

Le critiche sono del tutto ingiuste, perché una partita può andare male ma sta dimostrando Amorim che col tempo il Milan può fare bene. Quindi massima fiducia. Ha perso col Benfica ma nulla a che vedere con un eccesso di critica che c'è stato e non condivido. Goncalo Ramos porta via giocatori e crea spazi. E' vero, dovrebbe fare più gol ma con i suoi movimenti crea spazi. Merita attenzione e fiducia".