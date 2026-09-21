Primo Piano Ramos ancora a secco, ma prestazione positiva con il Lecce. Amorim: "Vi spiego perchè ha giocato meglio. I gol arriveranno"

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Gonçalo Ramos non è andato in rete nemmeno contro il Lecce, ma Ruben Amorim non è preoccupato perchè i gol del suo connazionale arriveranno presto

Un'altra partita senza gol per Gonçalo Ramos, ma rispetto alle ultime partite, ieri contro il Lecce il portoghese ha fornito una prestazione assolutamente positiva, regalando anche un assist per la seconda rete del Diavolo di Adrien Rabiot. L'ex PSG e Benfica, che per ora ha segnato una sola rete contro il Venezia, si è dato molto da fare, ha fatto tante sponde e ha dialogato bene con i compagni, ma ancora una volta non ha calciato mai in porta, cosa successa anche nelle tre partite precedenti.

MILAN, RAMOS ANCORA A SECCO MA AMORIM NON È PREOCCUPATO

Per un giocatore costato oltre 70 milioni di euro e preso principalmente per fare gol, è sicuramente un dato piusttosto preoccupante, ma non per Ruben Amorim che ha mostrato grande tranquillità e nessuna ansia sul rendimento di Gonçalo Ramos. Queste le sue parole a Sport TV dopo il 3-0 al Lecce: "È normale, Ramos lavora sodo, i gol arriveranno. Ha già segnato, ha già fornito un assist e soprattutto si impegna molto per la squadra. Oggi gli siamo stati più vicini ed è per questo che ha giocato meglio. Quindi, è una combinazione di entrambi i fattori, ma sono molto contento di Ramos".

MILAN, ANCHE CONTRO IL LECCE RAMOS TROPPO LONTANO DALLA PORTA

La fatica che sta facendo il portoghese a segnare non è quindi solo colpa sua, ma di tutta la squadra che lo deve mettere in condizione per essere più presente in area di rigore avversaria. Anche ieri contro il Lecce, il numero 9 milanista ha giocato troppo spesso lontano dalla porta e si è visto di più sulla trequarti a legare il gioco che in area. In quella posizione è ovviamente più difficile essere decisivi sottoporta, toccherà ad Amorim trovare il modo per farlo avvicinarlo di più alla porta avversaria e segnare con continuità.