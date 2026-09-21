Rivelazione di Amorim: "A Manchester ho fatto un errore, qui al Milan non voglio ripeterlo"

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Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha rilasciato una intervista a Dazn al termine di Milan-Lecce, match vinto 3-0 da Pulisic e compagni.

Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha rilasciato una intervista a Dazn al termine di Milan-Lecce, match vinto 3-0 da Pulisic e compagni.

Come gestirà le scelte di formazione?

"Penso sia una questione di osservazione delle partite e delle caratteristiche dei singoli. Certamente ascolto i giocatori, ma per un allenatore, specialmente in una grande squadra, è impossibile prendere decisioni solo ascoltandoli. Li vedi, cerchi di capirli, ma ogni giocatore tende a spingere il gioco verso le proprie caratteristiche, e in quel modo costruire un'identità diventa difficile. Quindi la decisione finale è sempre la mia. Quello che ho percepito nelle ultime partite - e che avevo già provato allo stesso modo al Manchester United, motivo per cui non posso commettere di nuovo lo stesso errore - è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo. Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo: penso che oggi abbia funzionato, mentre in un'altra gara potremo tornare alla costruzione a tre. La cosa fondamentale è avere diversi modi di giocare, specialmente in Italia, perché qui gli allenatori sono davvero intelligenti: marcano benissimo a uomo e, quando perdono un po' i punti di riferimento su ciò che vogliamo fare, per loro diventa più difficile. Allo stesso modo, infatti, a volte è difficile anche per me decifrare la mobilità delle altre squadre".