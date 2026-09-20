Primo Piano Saelemaekers a Dazn: "Settimana difficile, ma oggi ci siamo divertiti. Amorim sta cercando di trasmettere mentalità"

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Alexis Saelemaekers, attaccante rossonero, ha parlato a Dazn al termine di Milan-Lecce, match vinto per 3-0 dai rossoneri.

Alexis Saelemaekers, attaccante rossonero, ha parlato a Dazn al termine di Milan-Lecce, match vinto per 3-0 dai rossoneri.

C'era da festeggiare oggi...

"È stata una settimana un po' più difficile per noi, ma i tifosi ci hanno sempre accompagnati, sono sempre stati dietro di noi, e quindi siamo contenti di aver preso i tre punti, giocando anche bene oggi, soprattutto per loro; siamo davvero molto felici. Adesso chi va in nazionale può farlo con serenità e tranquillità".

Chi gioca tra te e Pulisic a destra?

"Il mister decide dove vuole farci giocare, ma come ha detto Pulisic, l'importante è la squadra: oggi abbiamo fatto tutti benissimo e ci siamo anche divertiti in campo. Credo che questo sia un qualcosa di bello che si è visto anche da fuori".

Come vi sentite con Amorim?

"Penso che siamo giocatori che si capiscono al volo in campo, che parlano lo stesso linguaggio calcistico, e questo si vede. Il mister sta cercando di trasmettere la sua mentalità a tutta la squadra, e anche oggi chi è entrato ha fatto benissimo, compreso Moreira, che ha segnato subito. Questo dimostra che c'è davvero qualcosa di speciale in questo gruppo".