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LIVE MN - De Winter: "Ci siamo messi a 4 per rendere Chukwu più offensivo. Avere la fiducia del mister aiuta molto"
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Di seguito le dichiarazioni di, giocatore del Milan in conferenza stampa post Lecce
Koni De Winter, giocatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa post Milan-Lecce.
Come mai vi siete schierati a 4 dietro?
"Abbiamo iniziato a 4 per rendere Chukwu un po' più offensivo. È andata bene, abbiamo controllato la partita ed abbiamo vinto".
Cosa è successo a Milanello in questi giorni?
"Niente. Abbiamo seguito il piano del mister. Secondo me potevamo fare meglio, non il mister. Abbiamo dato tutto in campo ed abbiamo fatto quello che ha detto il mister ed abbiamo vinto".
Quanto è importante la fiducia del mister?
"Molto importante. Aiuta molto avere la fiducia del mister. Il calcio secondo me è così. I calciatori si vedono quando sono in fiducia":
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