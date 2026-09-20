Di Canio: "Il gol di Pulisic è da fuoriclasse, un pezzo da Messi o Ronaldo"

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Paolo Di Canio commenta entusiasta il gol di Pulisic contro il Lecce

Lancio lungo di Pavlovic, inserimento alle spalle, controllo spaziale e sinistro immediato per il ritorno al gol che mancava da oltre 250 giorni. La rete di Christian Pulisic è da cineteca e a Sky Calcio Club l'hanno analizzato a lungo. Paolo Di Canio lo commenta così, con molto entusiasmo:

"Questo è un gol da fuoriclasse. Non dico che sia un fuoriclasse lui, ma questo è un pezzo da Messi o Ronaldo. È di una difficoltà… La palla che cade, non perde mai contatto con la palla. Bellissimo. Per equilibrio, difficoltà… Il gancio fa la differenza, ma quell’equilibrio nel controllare e farla passare… Devi essere atletico".