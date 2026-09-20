Primo Piano Milan-Lecce 3-0, voti e pagelle: Pulisic splendido da 7.5, Rabiot da 7

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I voti e le pagelle di Milan-Lecce 3-0

Il Milan chiude il primo ciclo di partite di campionato con una vittoria, mettendo a posto il Lecce con un bel 3-0 che ha lasciato diversi spunti tecnico-tattici da approfondire nel corso dei prossimi giorni. Christian Pulisic torna al gol dopo 266 giorni, togliendosi dalla spalla una scimmia che era diventata un gorilla a livello di pressione. Di Rabiot e Diego Moreira gli altri due gol che hanno fissato il punteggio sul 3-0 finale.

Milan-Lecce 3-0, voti e pagelle

Maignan 6

Una parata, nel finale, per tenere pulita la rete.

Gila 6.5

Se dietro non soffre praticamente mai, si fa notare per le letture in impostazione. Fa il terzino “guardioliano”, venendo a giocare dentro il campo. Scippa palla e avvia l’azione del gol di Rabiot.

De Winter 6

Serata del tutto tranquilla.

Pavlovic 6.5

Da una sua apertura panoramica nasce il gol di Pulisic. Lancio perfetto del serbo, che pesca il compagno nello spazio, a premiare un movimento che il Milan ha riprodotto diverse volte in partita. In marcatura non ha grandi difficoltà.

Chukwueze 6

Cerca tante volte l’attacco alle spalle della linea del Lecce, ma non viene mai premiato. È sempre propositivo e attivo, specie contro un avversario che non gli porta pressioni di nessun tipo. (dall’87’ Camarda sv)

Modric 6.5

Catalizza i palloni che escono dalla difesa. Prima opzione: palla a lui. E lui gestisce tutto alla grande, agevolato dall’impostazione più da 4-2-3-1 che Amorim dà alla squadra. Rabiot lo protegge e gli consente di agire in regia in maniera impeccabile. Esce tra gli applausi di San Siro. (dal 76’ Musah sv).

Rabiot 7

Con l’impostazione che Amorim ha dato alla partita, fa sia lo scudiero di Modric sia l’incursore quando i compagni riescono a muovere velocemente il pallone. Ha una chance nel primo tempo, ma quella del secondo che porta al suo gol è stilisticamente bellissima. Il dai e vai con Ramos è fatto con tempi d’inserimento e scambio perfetti. Il sinistro con cui batte Falcone è implacabile.

Estupinan 6

I fischi al cambio, almeno questa volta, appaiono un po’ severi. Vero, sciupa una bella chance nel secondo tempo, ma sventa anche l’azione più grossa del Lecce con una bella diagonale difensiva. Come atteggiamento ci siamo, ma dal punto di vista tecnico non incide. (dal 76’ Bartesaghi sv)

Saelemaekers 5.5

Riproposto da trequartista di sinistra, colleziona un elenco parecchio lungo di errori tecnici e di scelte che negano al Milan sviluppi importanti delle transizioni. In particolar modo manda alle ortiche almeno tre potenziali 3 contro 2 per passaggi in profondità mal dosati. In avvio di secondo tempo si accende con una bella azione personale, ma rimane un unicum. (dal 69’ Diego Moreira 6.5: entra, Gonçalo Ramos gli mette una palla sulla corsa, lui dribbla e poi segna il gol del 3-0. A posto così).

Pulisic 7.5

Si sblocca dopo 266 giorni con un gol dalla cifra stilistica alta, molto alta. Il lancio di Pavlovic premia il suo taglio nel mezzo spazio tra i due difensori del Lecce e poi il tocco morbido con cui supera Falcone è perfetto. Nell’azione del gol del 2-0 fa saltare le linee del Lecce con il suo colpo di tacco che serve Rabiot con spazi ampi. (dal 69’ Loftus-Cheek 5.5: errori anche banali).

Gonçalo Ramos 6.5

L’assist per Rabiot è al bacio, andava solo calciato bene quel pallone che lui apparecchia perfettamente. Recupera anche il pallone che avvia l’azione del 3-0 di Diego Moreira, credendo di poter arrivare sulla palla e lo fa in maniera legale.

Allenatore

Amorim 7

Chi si aspettava il 3-4-2-1 canonico è stato sorpreso. La squadra ha alternato, nelle posizioni, un 4-2-3-1 in possesso e un 4-4-2 senza palla. Questo ha permesso una maggior protezione di Modric e un lavoro diverso richiesto a Gonçalo Ramos, ma anche agli esterni e a Pulisic. Fluidità posizionale che ha permesso al Milan di trovare, con pazienza, gli spazi giusti per fare gol. Diego Moreira si conferma Super Sub in attesa di vederlo titolare.