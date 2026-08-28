Primo Piano Milan-Venezia 2-0, voti e pagelle: Saelemaekers da 7. Gonçalo, Chuk e Gila 6.5

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I voti e le pagelle di Milan-Venezia 2-0 che vale la seconda vittoria consecutiva al Milan in campionato. In gol Gonçalo Ramos.

Il Milan batte per 2-0 il Venezia e centra la seconda vittoria consecutiva in campionato. Lo fa dopo un primo tempo in cui crea diverse palle gol, ma anche dove ha rischiato per alcuni buchi del reparto difensivo che devono essere messi ancora a posto. Poi, nel secondo tempo, Gonçalo Ramos riesce a mettere a posto la mira e a sbloccare la partita con il gol più difficile rispetto alle occasioni avute. Nel finale l’autogol di Halhal, dopo errore di Jashari a tu per tu con Stankovic, manda in ghiaccio la partita e i tre punti.

MILAN-VENEZIA 2-0, VOTI E PAGELLE

Maignan 6

Ha dei momenti in cui le palpitazioni salgono, perché chi gli sta davanti – come reparto e in via individuale – fa dei buchi che contro avversari di più alto livello potrebbero essere pagati a caro prezzo. Si prende gli applausi di San Siro per un’uscita da difensore puro con annesso dribbling sul solito Yeboah.

Gila 6.5

Per la seconda partita di fila si dimostra il migliore del pacchetto arretrato. Letture, chiusure, uscite palla al piede e primo appoggio per la costruzione dal basso. In attesa di capire se arriverà o meno un nuovo centrale, è lui il regista arretrato della squadra. (dall’87’ Gabbia sv).

De Winter 5

In grande sofferenza su Yeboah, che gli scappa dal campo visivo in più occasioni. Non dà grande sicurezza e c’è da capire se è un ritardo di condizione o se, per ora, stia patendo le richieste di Amorim.

Pavlovic 6

Ottima diagonale a chiudere Yeboah lanciato in porta dopo il buco di Modric e De Winter. Perde un attimo di tempo sulla palla che Bartesaghi gli mette sulla corsa, con Stankovic che può leggere la situazione e anticiparlo.

Chukwueze 6.5

Sempre attivo, sempre pimpante quando ha la palla tra i piedi e corre, parecchio, anche all’indietro. Nel primo tempo di autolancia verso Stankovic, ma non può esser lucido nella conclusione. Prosegue nel martellare il Venezia con le sue scorribande a destra anche nel secondo tempo.

Musah 5.5

A livello di dinamismo e corsa ci siamo, ma si mangia un gol grosso così al minuto 54’: la palla, su respinta pigra dei difensori del Venezia, arriva nella sua zona e da non più di sette metri, non riesce a inquadrare la porta di Stankovic, riuscendo nella cosa più complessa, ovvero colpire la traversa.

Modric 5.5

Impreciso in diverse situazioni. Perde anche un pallone sanguinoso che manda in porta, in una delle diverse occasioni, Yeboah, con la chiusura di Pavlovic. È ancora appannato e fa strano dirlo. (dal 75’ Jashari 5.5: tutto sommato aveva fatto una buona partita quando era entrato. Solo, davanti a Stankovic, sbaglia clamorosamente il colpo sotto per il 2-0, che poi arriva lo stesso con l’autogol di Halhal).

Bartesaghi 5.5

Ci sono diverse imprecisioni, tra cui un colpo di testa verso cuore della propria area di rigore che rischia di tramutarsi in un’occasione d’oro per il Venezia. Palla al piede fa vedere qualcosina, ma deve alzare il livello delle letture difensive. (dal 87’ Estupinan sv).

Loftus-Cheek 5

Non combina nulla di utile alla squadra. Unica cosa degna di nota, il fallo da cui nasce la punizione che poi porterà alla traversa di Musah. Il problema è che non da mai la sensazione di poter dare quello strappo che servirebbe. (dal 58’ Saelemaekers 7: dà la scossa alla partita. Conduce bene la transizione e poi confeziona un assist perfetto per la corsa di Gonçalo Ramos che il Pistolero scaraventa alle spalle di Stankovic. Decisamente il cambio più impattante in partita. Decisivo anche nell’azione del 2-0, mandando in porta Jashari).

Cisse 6

Al contrario di Loftus, vuole la palla sui piedi, si sbatte, corre, si impegna e mette in difficoltà il diretto avversario. Ci prova, sempre e quando riesce a spezzare la prima marcatura, apre il campo. (dal 58’ Rabiot 6.5: entra e sembra dare un altro status alla squadra).

Gonçalo Ramos 6.5

Due chance importantissime nel primo tempo, che lui cestina per mancanza di cattiveria nella conclusione. Specie la seconda, dove si stacca bene dalla marcatura, ma calcia di piattone al posto di buttar giù la porta. Prosegue la sua cena di gol mangiati all’ora di gioco, quando di testa non trova – sempre da buona posizione – la porta di Stankovic. All’ennesima palla buona, questa volta apparecchiata da Saelemaekers, calcia alla grande col mancino e sblocca la partita con il suo primo gol ufficiale in maglia rossonera.

Allenatore

Amorim 6.5

C’è tanto da registrare nella fase difensiva. Il Venezia ha avuto una serie di occasioni da gol importanti, che però non ha saputo sfruttare. Il suo Milan, davanti, dà sempre la sensazione di poter trovare spazi, sia giocando internamente sia sulle fasce. Quando attiva i cambi dalla panchina, la squadra cresce e determina.