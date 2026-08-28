Live MN MIlan-Venezia, tra poco l'allenatore ospite Stroppa (ex rossonero) parla in conferenza

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Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A.

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A e terminata 2-0 in favore dei padroni di casa. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico dei lagunari con il live testuale su MilanNews.it.

Come ha reagito al ricordo di Franco Baresi?

"Mi ha lasciato tanto, è stata una persona importantissima per la professione e l'amicizia. All'interno dello spogliatoio, nel privato, è sempre stato unico. E non solo per la fascia che portava al braccio, ma per la persona. Unica".

La scelta di Haps?

"Correia aveva preso un pestone che lo aveva pregiudicato già col Lecce".