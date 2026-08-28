Musah: "Il mister ci aiuta ad entrare in campo con le idee chiare, ed alla fine si vede"
Nel post partita di Milan-Venezia Yunus Musah ha parlato ai microfoni di DAZN
Nel post partita di Milan-Venezia, sfida vinta dal Diavolo grazie alle reti di Ramos e all'autogol di Halhal, Yunus Musah è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare vittoria e prestazione dei suoi: “Mi sento molto bene. È una bellissima squadra con il mister che ci aiuta ad entrare in campo con le idee chiare, ed alla fine si vede”.
Ci racconti come Amorim ha provato ad entrare dentro di te?
“Penso che ho avuto due stagioni qua molto belle con Pioli, con Fonseca, con Conceiçao. Alla fine abbiamo vissuto un momento difficile, era difficile, ma non dimentico i bei momenti. È stato bellissimo, sono andato in prestito, sono tornato, ho un allenatore che mi da fiducia e voglio continuare così”.
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