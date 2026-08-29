Leao: "Avrei voluto dire addio in un altro modo, magari in campo davanti ai tifosi. Ma sono nella storia del club"

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Rafael Leao, ormai ex attaccante rossonero, si è così espresso a SkySport al termine della sua carriera in rossonero e prima del passaggio al Galatarasay: "Sì, è un momento difficile. Ho salutato i miei compagni dopo sette anni con loro. Il club mi ha sempre aiutato, mi ha aiutato a crescere e mi ha fatto capire cosa sia l'alto livello, rappresentando una grande società come il Milan. È arrivato il momento di dire addio. Avrei voluto salutare in un altro modo, avrei voluto dare un addio in un alto modo, magari essendo ancora lì sul campo un'altra volta davanti ai tifosi, che mi hanno aiutato tanto soprattutto nei momenti non belli. Sicuramente, sarò nella storia del club, perché so cosa ho fatto qua. Porterò nel cuore tutti quelli che mi hanno aiutato, devo solo ringraziare".

Come saluti il Milan?

"È così, la vita è così: impariamo, ci salutiamo. Non è un amore che è finito, perché l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Lo guarderò da lontano".

LEAO HA ACCETTATO IL GALATASARAY

Dal trasferimento di Rafael Leao al Galatasaray, il Milan guadagnerà 45 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus più il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Lo apprende Pietro Mazzara della redazione di MilanNews.it. C'erano due offerte sul piatto di Leao: quella del Galatasaray di 12 milioni di euro a stagione e quella dell'Aston Vlla da 7,5 milioni di euro annui. E, alla fine, quando sembrava che in vantaggio ci fossero gli inglesi per il blasone della Premier League, il calciatore ha scelto i turchi. Al Milan cambiava poco: sia da un club che dall'altro, i rossoneri avrebbero ricevuto - e riceveranno dal Galatasaray - circa 45 milioni di euro.